Roche : avis favorable du CHMP dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche a confirmé que le CHMP de l'EMA a émis un avis scientifique soutenant l'utilisation du cocktail d'anticorps expérimental casirivimab-imdevimab, en tant qu'option de traitement pour les patients atteints de Covid-19 légère à modérée. L'avis scientifique du CHMP aide aux prises de décisions nationales dans les États de l'UE sur l'utilisation des anticorps avant qu'une autorisation formelle ne soit accordée lors d'une urgence de santé publique. Roche et Regeneron collaborent au développement et à la fabrication du cocktail d'anticorps. Le groupe de santé suisse sera responsable de la distribution en Europe et dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +1.06%