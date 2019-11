Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : avis favorable du CHMP à Polivy Cercle Finance • 15/11/2019 à 13:45









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le CHMP a adopté une opinion positive pour Polivy (polatuzumab vedotin) en combinaison avec bendamustine plus MabThera (rituximab) (BR) pour le traitement d'adultes atteints de lymphome agressif précédemment traité. Cette opinion positive se fonde sur les résultats de l'étude Ib/II GO29365, premier et seul essai clinique à montrer des taux de réponse plus élevés et une survie d'ensemble améliorée par rapport à BR, le régime communément utilisé. Sur la base de cet avis favorable, le laboratoire pharmaceutique suisse attend une décision finale de la Commission européenne pour une autorisation de commercialisation conditionnelle dans un proche avenir.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.43%