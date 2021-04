Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : avis favorable de l'ODAC autour du Tecentriq Cercle Finance • 28/04/2021 à 16:29









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que l'ODAC, le comité consultatif sur les médicaments oncologiques de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, avait voté en faveur du maintien de l'approbation accélérée du Tecentriq (atezolizumab) en association avec un traitement de chimiothérapie, pour le soin de certains cancers du sein triple-négatif (mTNBC). L'ODAC fournit à la FDA des avis indépendants et des recommandations d'experts médicaux extérieurs, même si les recommandations fournies ne soient pas contraignantes. La FDA n'a pas encore annoncé quand elle prendra sa décision finale pour le Tecentriq dans cette indication. 'Les personnes atteintes d'un cancer du sein triple négatif ont peu d'options de traitement, c'est pourquoi la décision du comité de reconnaître l'importance de cette combinaison Tecentriq est importante', a déclaré Levi Garraway, médecin en chef de Roche et responsable mondial du développement de produits.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.87%