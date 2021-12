Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: autorisation en urgence d'un test Covid par la FDA information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi soir que la FDA a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour son test à domicile Covid-19, qui sera disponible partout aux États-Unis à partir de janvier, conformément aux directives et aux stratégies de dépistage locales.



Le groupe suisse explique que cet autotest utilisant un simple échantillon d'écouvillonnage nasal est capable de produire avec précision, des résultats fiables en 20 minutes pour le SRAS-CoV-2 et toutes les variantes préoccupantes connues, y compris Omicron.



Roche a la capacité de produire des dizaines de millions de tests par mois pour aider à soutenir la réponse à la pandémie. Le lancement se fera en partenariat avec SD Biosensor, avec qui il a conclu un accord de distribution mondial.





