Roche: autorisation de la FDA pour un test de virus

(CercleFinance.com) - Le test moléculaire quatre-en-un de Roche pour le SRAS-CoV-2, les virus grippaux A/B et le RSV reçoit l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA américaine.



Le test utilise une technologie PCR très sensible, ne nécessitant qu'un seul échantillon sur écouvillon nasal pour fournir une détection qualitative et une différenciation rapide et précise entre quatre des virus respiratoires les plus répandus pour lesquels un diagnostic différentiel peut conduire à un traitement approprié.



Ce test permet aux professionnels de santé de prendre des décisions cliniques en toute confiance et de déterminer rapidement le traitement approprié, avec des résultats définitifs rapportés en seulement 20 minutes.



' Les diagnostics jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les maladies respiratoires ', a déclaré Matt Sause, PDG de Roche Diagnostics. ' Nous sommes fiers de proposer ce test innovant pour répondre au fardeau important qui pèse sur les systèmes de santé. Désormais, les professionnels de la santé seront en mesure de détecter et de différencier ces virus respiratoires au cours d'une seule visite chez un patient, permettant ainsi d'améliorer les résultats en matière de santé publique '.





