Roche: autorisation de la FDA pour des tests de l'Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 08:40

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que ses produits Elecsys ® beta-Amyloid (1-42) CSF II (Abeta42) et Elecsys ® Phospho -Tau (181P) CSF (pTau181) tests ont reçu une autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



Les tests Elecsys AD CSF Abeta42 et pTau181 mesurent deux biomarqueurs caractéristiques de la pathologie d'Alzheimer, les protéines bêta-amyloïde et tau, chez les adultes âgés de 55 ans et plus évalués pour la maladie.



Actuellement, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est un diagnostic d'exclusion, largement basé sur divers tests cognitifs, des tests de routine en laboratoire et l'imagerie structurelle (IRM ou scanner).



Les critères cliniques sont actuellement limités et ne conduisent à un diagnostic précis que dans 70 à 80 % des cas. Pour augmenter la précision du diagnostic, une tomographie par émission de positons (TEP) amyloïde, qui mesure l'accumulation de protéine bêta-amyloïde anormale dans le cerveau, peut être utilisée en complément de ces évaluations.



Les tests Elecsys AD CSF atteignent une concordance de 90 % avec l'imagerie TEP amyloïde et ont le potentiel de fournir une option de routine plus abordable et accessible pour confirmer la présence d'amyloïde dans le cerveau.



' À l'échelle mondiale, jusqu'à 75 % des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer n'ont pas été diagnostiquées, et celles qui en sont atteintes signalent souvent un processus long et compliqué ', a déclaré Thomas Schinecker , DG de Roche Diagnostics.