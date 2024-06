Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: autorisation de l'UE pour le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 07:52









(CercleFinance.com) - La Commission européenne autorise Alecensa de Roche comme premier et unique traitement adjuvant ciblé pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon ALK-positif à un stade précoce.



Alecensa a réduit le risque de récidive de la maladie ou de décès d'un niveau sans précédent de 76 % chez les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules réséqué ALK-positif, comme l'a démontré l'étude de phase III ALINA.



L'approbation d'Alecensa répond à un besoin urgent non satisfait à un stade précoce, où environ la moitié des personnes subissent une récidive de la maladie après une intervention chirurgicale, malgré une chimiothérapie adjuvante.



Un diagnostic et un traitement précoces du cancer du poumon peuvent réduire le fardeau associé à la progression de la maladie et donner aux patients les meilleures chances possibles de guérison.



' Pour la première fois, les personnes en Europe ayant subi une résection chirurgicale d'un CPNPC ALK-positif peuvent être traitées avec un inhibiteur d'ALK, ce qui peut réduire considérablement le risque de récidive de la maladie ou de décès ', a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D. , directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits.



' Il s'agit d'une approbation historique pour les personnes qui ont toujours été confrontées à un risque élevé de récidive de leur cancer après une intervention chirurgicale. Nous sommes désormais en mesure d'apporter les bienfaits transformationnels d'Alecensa à encore plus de personnes atteintes d'un cancer du poumon ALK-positif '.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 242.60 CHF Swiss EBS Stocks 0.00%