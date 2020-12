Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : autorisation d'Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S par la FDA Cercle Finance • 02/12/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - Roche annonce que son test d'anticorps Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S a reçu l'autorisation d'utilisation en urgence de la part de la FDA des Etats-Unis, après son lancement sur les marchés reconnaissant le marquage CE annoncé le 18 novembre. Ce test sérologique peut être utilisé pour mesurer le niveau d'anticorps chez les personnes qui ont été exposées au SARS-CoV-2, et aider à identifier les patients convalescents pouvant potentiellement être donneurs pour le développement de traitements de la Covid-19.

