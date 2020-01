Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : autorisation conditionnelle de Bruxelles à Polivy Cercle Finance • 21/01/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Le géant suisse de la santé Roche annonce que la Commission européenne a octroyé une autorisation de commercialisation conditionnelle à Polivy (polatuzumab vedotin), en combinaison avec bendamustine plus MabThera (rituximab) (BR). Cette décision porte sur le traitement de patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaires (R/R), qui ne sont pas candidats à une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Une autorisation conditionnelle est octroyée aux produits médicaux répondant à un besoin médical non satisfait où le bénéfice d'une disponibilité immédiate contrebalance le risque de données moins complètes que ce qui est normalement requis.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange 0.00%