Roche: augmentation du dividende en 2023

(CercleFinance.com) - Roche indique que son conseil d'administration propose d'augmenter le dividende à 9,60 francs suisses pour 2023, un exercice qui a vu un bénéfice par titre des activités de base de 18,57 francs suisses, en hausse de 6% à taux de changes constants (-9% en publié).



A plus de 58,7 milliards de francs, son chiffre d'affaires a progressé de 1% à TCC, faisant plus que contrebalancer le recul des ventes lié au Covid-19 (sans lesquelles le CA s'est accru de 8%) et l'érosion induite par les biosimilaires, et dépassant ainsi les projections annuelles.



Pour 2024, Roche table sur une augmentation du chiffre d'affaires 'dans la partie moyenne de la plage à un chiffre (à TCC)', une progression globalement au même rythme du bénéfice par titre des activités de base et une nouvelle hausse du dividende.





