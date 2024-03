Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: augmentation du dividende approuvée en AG information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Roche annonce que son assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions présentées par son conseil d'administration, dont une augmentation du dividende au titre de l'exercice écoulé à 9,60 francs suisses (brut) par action et bon de jouissance.



Le groupe de santé helvétique ajoute que Severin Schwan a été réélu président du conseil d'administration avec 97,75% des voix, et que tous les membres du conseil qui se sont présentés à leur réélection ont été reconduits pour un mandat d'un an.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.99%