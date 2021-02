Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : augmentation de dividende proposée pour 2020 Cercle Finance • 04/02/2021 à 08:04









(CercleFinance.com) - Roche fait part d'un bénéfice par titre rapporté aux activités de base en hausse de 4% à taux de change constants (-5% en monnaies locales) au titre de 2020, à 19,16 francs suisses, niveau assez proche du consensus, et propose d'augmenter le dividende à 9,10 francs. Le chiffre d'affaires progresse de 1% à TCC (mais recule de 5% en données brutes, à plus de 58,3 milliards de francs suisses), la croissance de 14% de la division diagnostics compensant le tassement de 2% de la division pharmaceutique. Pour 2021, à taux de change constants, Roche anticipe une hausse du CA dans la partie basse à moyenne de la plage à un chiffre, et une progression du bénéfice par titre rapporté aux activités de base globalement au même rythme que les ventes.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks 0.00%