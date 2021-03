Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : arrêt du dosage dans une étude sur tominersen Cercle Finance • 23/03/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi soir sa décision d'interrompre le dosage dans l'étude de phase III GENERATION HD1 du tominersen dans la maladie manifeste de Huntington (HD), suite à la recommandation d'un comité indépendant de surveillance des données. La décision est basée sur les résultats d'un examen pré-planifié des données de l'étude menée par ce comité, qui a formulé sa recommandation sur la base du profil bénéfice / risque potentiel du traitement expérimental pour les participants à l'étude. Aucun signal de sécurité nouveau ou émergent n'a été identifié lors de l'examen des données. Roche a l'intention de continuer à suivre les participants pour la sécurité et les résultats cliniques, sans le dosage du médicament expérimental ou du placebo.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.91%