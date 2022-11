Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: arrêt d'un essai suite à des résultats positifs information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi l'arrêt d'une étude clinique consacrée à un nouveau traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë après que celui-ci eut établi son efficacité.



Le groupe pharmaceutique suisse précise que l'essai 'Strong-HF' a été arrêté de manière prématurée après avoir démontré une 'efficacité supérieure' face au traitement standard existant.



L'étude, qui avait recruté 1078 participants au moment de son arrêt, s'est en effet traduite par une réduction 'significative' des décès et des rechutes au bout de 180 jours d'observations.



L'essai se basait notamment sur 'Elecsys NT-proBNP', son test pour le dosage des marqueurs cardiaques.



Ces annonces permettaient au titre Roche de surnager mercredi à la Bourse de Zurich, affichant un gain de 0,8% contre un repli de 0,1% pour l'indice SMI.





