Roche : approbation reçue aux USA pour un test de dépistage

(CercleFinance.com) - Roche annonce ce mardi avoir obtenu l'approbation de commercialisation aux États-Unis pour un test permettant d'identifier les femmes à risque de cancer du col de l'utérus, en détectant la présence d'ADN de papillomavirus humain dans des échantillons de col. La Food and Drug Administration a en effet approuvé le test HPV Cobas pour une utilisation sur les systèmes cobas 6800 et 8800 de Roche, permettant aux laboratoires moléculaires de répondre aux exigences des programmes de dépistage cervical. Cette décision intervient alors que la plupart des prestataires américains de soins de santé ont désormais adopté le test HPV dans le cadre de leur protocole de dépistage du cancer du col utérin. Ce dépistage vise à détecter et à traiter précocement, afin d'aider à arrêter la progression de la maladie, les infections au HPV peuvent évoluer en lésions précancéreuses.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -0.42%