Roche : approbation pour un test cobas par la FDA

(CercleFinance.com) - Le géant de la santé Roche annonce ce mardi que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé son test qualitatif cobas HIV-1/HIV-2, pour une utilisation sur les systèmes intégralement automatisés cobas 6800/8800 aux Etats-Unis. 'Le test offre aux professionnels de santé un résultat unique pour confirmer le diagnostic de VIH et différencier le VIH-1 et le VIH-2, une distinction importante requise pour identifier les options de traitement appropriées', souligne le groupe suisse.

