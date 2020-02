Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : approbation en Chine en cancer du poumon Cercle Finance • 14/02/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Roche annonce que l'autorité de santé chinoise a approuvé son Tecentriq (atezolizumab) en combinaison avec chimiothérapie (carboplatin et etoposide) pour le traitement en première ligne de patients avec cancer du poumon à petites cellules à stade étendu. L'approbation se fonde sur les résultats de l'étude de phase III ayant montré que cette combinaison aide à vivre significativement plus longtemps, comparé à une chimiothérapie seule, et réduit significativement le risque d'aggravation de la maladie ou de décès.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -1.20%