Roche : approbation de Xofluza dans l'Union européenne

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé Xofluza pour le traitement de la grippe non compliquée chez les patients de 12 ans et plus, et pour la prophylaxie post-exposition de la grippe chez les personnes de 12 ans et plus.

Cette décision fait suite à l'avis positif du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), en novembre 2020, et se fonde sur les résultats des études de phase III CAPSTONE-1, CAPSTONE-2 et BLOCKSTONE.

Xofluza a été découvert par Shionogi et est en cours de développement et de commercialisation à l'échelle mondiale en collaboration entre Roche et Shionogi. Roche détient les droits mondiaux sur Xofluza à l'exclusion du Japon et de Taiwan.