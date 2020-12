Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : approbation de Phesgo en Europe Cercle Finance • 23/12/2020 à 09:17









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé Phesgo, une combinaison à dose fixe de Perjeta et Herceptin avec hyaluronidase, administré par injection sous-cutanée pour le traitement du cancer du sein HER2 positif précoce et métastatique. 'L'innovation de Phesgo réduit considérablement le temps que les gens passent à recevoir une thérapie de soins standard avec Perjeta et Herceptin, aidant à minimiser l'impact du traitement sur leur vie quotidienne', explique le directeur médical Levi Garraway. L'approbation se fonde sur les résultats de l'essai pivot de phase III FeDeriCa, qui a montré que Phesgo délivrait des niveaux non inférieurs de Perjeta et d'Herceptin dans le sang et une efficacité et une sécurité comparables par rapport aux formulations IV.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.56% ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -100.00%