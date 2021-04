Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : approbation de la FDA pour le cancer de l'endomètre Cercle Finance • 23/04/2021 à 08:15









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine du panel VENTANA MMR RxDx pour les patients atteints d'un cancer de l'endomètre avancé ou récurrent. Le cancer de l'endomètre est le cancer gynécologique le plus courant aux États-Unis et le quatrième cancer le plus courant chez les femmes en Amérique du Nord. ' Environ 90 000 femmes dans le monde meurent de cancer de l'endomètre chaque année. ' Nous sommes ravis de lancer ce test de diagnostic compagnon avec GSK pour aider les patients atteints d'un cancer de l'endomètre récurrent ou avancé avec des options de traitement limitées', a déclaré Thomas Schinecker , DG de Roche Diagnostics.

