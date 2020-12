Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : approbation de la FDA en cancer de la thyroïde Cercle Finance • 02/12/2020 à 09:05









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Gavreto (pralsetinib) pour le traitement de patients adultes et pédiatriques de 12 ans ou plus atteints de cancers de la thyroïde RET-mutants et RET fusion-positifs, avancés ou métastatiques. Ces indications ont été approuvées sous le programme d'approbation accélérée de la FDA, sur des données issues de l'étude de phase III ARROW. Le maintien de cette approbation dépendra de la vérification des bénéfices cliniques dans des essais confirmatoires.

