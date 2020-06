Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : approbation de la FDA contre le cancer du sein Cercle Finance • 30/06/2020 à 10:23









(CercleFinance.com) - Roche a déclaré que la FDA a approuvé une combinaison de médicaments contre le cancer du sein Perjeta et Herceptin qui offre une administration en quelques minutes, par rapport à des heures avec une administration standard. La Food and Drug Administration a approuvé Phesgo, en association avec la chimiothérapie, pour le traitement du cancer du sein précoce et métastatique HER2-positif, a annoncé lundi le fabricant suisse de médicaments. C'est la première fois que Roche combine deux anticorps monoclonaux qui peuvent être administrés par une seule injection. L'administration sous la peau de Phesgo prend environ huit minutes, contre environ 150 minutes pour une perfusion séquentielle de Perjeta et Herceptin en utilisant des formulations intraveineuses.

