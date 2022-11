Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: approbation dans le lymphome au Canada information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 16:01









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi que Santé Canada avait autorisé la commercialisation de Polivy dans le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B n'ayant jamais été traité.



Les lymphomes à grandes cellules B, une forme de cancers du sang, comprennent un large spectre de tumeurs qui atteignent les lymphocytes du système lymphatique, qui produisent des anticorps pour combattre les bactéries, virus et d'autres substances étrangères comme les champignons.



Parmi les lymphomes non hodgkinien, le lymphome à grandes cellules B reste le plus courant, avec une estimation de 11.400 nouveaux patients diagnostiqués au Canada cette année.



Polivy, un conjugué anticorps-médicament, libère un agent antimitotique dans les lymphocytes B entraînant la mort des lymphocytes B malins.



Après plus de 20 ans sans véritable percée dans le traitement de première intention de la maladie, Polivy permet de réduire de 27% le risque de décès ou de progression/récidive de la maladie, comparativement au traitement de référence actuel, selon des données de phase III collectées sur 28 mois.





