Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : approbation dans la Covid-19 au Japon Cercle Finance • 20/07/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) a approuvé Ronapreve (casirivimab et imdevimab), pour le traitement des patients atteints de Covid-19 légère à modérée, par perfusion intraveineuse. Cette approbation se fonde sur les résultats de l'étude mondiale de phase III REGN-COV 2067, qui a montré que Ronapreve réduisait les hospitalisations ou les décès de 70% chez les patients non hospitalisés à risque élevé. En dehors du Japon, cette combinaison d'anticorps a été autorisée pour une utilisation d'urgence ou temporaire en cas de pandémie dans d'autres territoires et régions, notamment l'Union européenne, les États-Unis, l'Inde, la Suisse et le Canada.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks 0.00%