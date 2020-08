Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : approbation dans l'atrophie musculaire spinale Cercle Finance • 10/08/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - Le géant suisse de la santé Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Evrysdi (risdiplam) pour le traitement de l'atrophie musculaire spinale (SMA) chez les adultes et les enfants âgés d'au moins deux mois. Evrysdi a montré des améliorations 'cliniquement significatives' dans la fonction moteur à travers deux essais cliniques chez des personnes ayant des âges et des niveaux de sévérité de la maladie variés, y compris des SMA de types 1, 2 et 3.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.22%