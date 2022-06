Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: approbation d'un CDx pour le Rozlytrek information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a approuvé FoundationOne CDx de Foundation Medicine comme compagnon de diagnostic (CDx) pour le Rozlytrek, médicament anticancéreux de Roche par voie orale et à prise quotidienne.



'FoundationOne CDx est un test complet de biopsie de tissu pantumoral de profilage génomique (CGP) qui évalue le cancer d'un individu pour identifier l'empreinte moléculaire unique de la tumeur', explique le groupe helvétique.



L'utilisation du CGP pour identifier les altérations génomiques associées à la conduite du cancer d'un individu peut aider les médecins à prendre une décision de traitement éclairée pour le patient individuel, obtenant potentiellement de meilleurs résultats cliniques.





