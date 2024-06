Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: approbation d'Ocrevus SC en Europe information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son Ocrevus sous-cutané (SC) pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente (RMS) et de la sclérose en plaques progressive primitive (PPMS).



Ocrevus SC est une injection de 10 minutes qui maintient le même calendrier de deux fois par an que la perfusion intraveineuse (IV) précédemment approuvée. Plus de 350.000 personnes atteintes de sclérose en plaques ont été traitées par Ocrevus IV dans le monde.



Cette approbation se fonde sur les données pivots de l'essai de phase 3 Ocarina II, qui ont montré des taux non inférieurs d'Ocrevus dans le sang, et un profil d'innocuité et d'efficacité comparable à la formulation IV chez les patients atteints de RMS et de PPMS.



Le groupe de santé suisse ajoute 'travailler en étroite collaboration avec les systèmes de santé nationaux en Europe pour s'assurer que les personnes atteintes de sclérose en plaques puissent accéder à Ocrevus SC le plus rapidement possible'.





