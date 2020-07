Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : approbation d'Enspryng dans les NMOSD en Suisse Cercle Finance • 14/07/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - Roche annonce l'homologation par Swissmedic d'Enspryng, en monothérapie ou en association avec un traitement immunosuppresseur, pour traiter les Troubles du Spectre de la Neuromyélite Optique (NMOSD) chez les adultes et adolescents AQP4-IgG-séropositifs. 'Touchant environ deux personnes sur 100.000 dans le monde, les NMOSD sont des pathologies neuro-inflammatoires rares, mais potentiellement mortelles qui affectent le nerf optique, la moelle épinière et le cerveau', souligne le groupe de santé. L'approbation est basée sur deux études de phase III qui ont satisfait à leur critère d'évaluation primaire, à savoir le délai avant une poussée et la réduction du risque de poussée, avec un profil d'innocuité similaire à celui du placebo.

