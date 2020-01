Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : annonce un accord avec Illumina Cercle Finance • 13/01/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Roche annonce ce lundi soir avoir conclu un partenariat non exclusif de 15 ans avec Illumina, pour démocratiser les tests distribuables de séquençage de nouvelle génération (NGS) en oncologie. 'À mesure que la compréhension des facteurs génomiques du cancer évolue, les NGS ont le potentiel de transformer la prédiction, la détection, le diagnostic, le traitement et la surveillance du risque de cancer', assure Roche. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -0.57%