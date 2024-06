Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: agrément pour un système de pathologie digitale information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi avoir obtenu l'agrément de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour la mise sur le marché de son nouveau système de pathologie digitale 'Roche Digital Pathology Dx'.



Le groupe pharmaceutique suisse indique que le dispositif, qui est équipé de son scanner de lames Ventana DP 200, est destiné à aider les laboratoires à interpréter l'imagerie numérique obtenue à partir des lames de microscope afin de faciliter le diagnostic des patients.



Une fois que le scanner a converti en images des tissus, ces clichés peuvent être gérés, partagés et analysés par les pathologistes de telle sorte que ces derniers puissent, par exemple, déterminer plus facilement le traitement d'un patient atteint d'un cancer.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 245.70 CHF Swiss EBS Stocks +0.08%