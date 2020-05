Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : acquisition de Stratos Genomics Cercle Finance • 22/05/2020 à 07:36









(CercleFinance.com) - Roche fait part d'un accord pour l'acquisition de Stratos Genomics, une société qui lui apportera sa technologie de séquençage Sequencing by Expansion (SBX) pour faire progresser le développement de son séquenceur nanopore. 'nanopore, une fois développé, utilisera une approche nouvelle qui combine des composants électroniques et biologiques pour séquencer l'ADN pour des tests de diagnostics cliniques rapides, flexibles et efficients en termes de coûts', explique-t-il. Le laboratoire pharmaceutique helvétique ne précise pas les termes financiers de la transaction, amis indique que Stratos Genomics conservera ses activités à Seattle, dans l'Etat américain du Washington.

