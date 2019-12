Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : acquisition de Spark Therapeutics finalisée Cercle Finance • 17/12/2019 à 15:53









(CercleFinance.com) - Roche confirme avoir finalisé ce mardi l'acquisition de Spark Therapeutics, après avoir reçu l'ensemble des autorisations réglementaires requises, et achevé l'offre publique d'achat sur les actions de cette société à un prix unitaire de 114,5 dollars. Basée à Philadelphie en Pennsylvanie, Spark Therapeutics, spécialisée dans les thérapies géniques pour des maladies génétiques comme la cécité ou l'hémophilie, continuera d'opérer comme entreprise autonome au sein du groupe de santé helvétique.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.07%