Roche : acquisition de la jeune pousse Inflazome

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique Roche a fait l'acquisition d'Inflazome, un spécialiste des maladies inflammatoires, a annoncé lundi la start-up britannique dans un communiqué. Les actionnaires d'Inflazome - créé en 2016 par le professeur Matt Cooper de l'Université de Queensland (Australie) et le professeur Luke O'Neill du Trinity College de Dublin - recevront 380 millions de dollars dans le cadre de l'opération, sans compter les éventuels versements supplémentaires futurs liés aux avancées de son portefeuille de recherche. L'entreprise s'est spécialisée dans les inflammasomes NLRP3, des récepteurs du corps humain jouant un rôle important dans bon nombre de maladies causées par un mécanisme inflammatoire chronique et incontrôlé.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -1.17%