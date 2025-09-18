Roche acquiert 89bio, un développeur de médicaments pour le foie, pour un montant pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roche ROG.S a déclaré jeudi qu'elle avait accepté d'acquérir la société américaine de biotechnologie 89bio ETNB.O pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars afin de renforcer son portefeuille de développement de traitements pour les maladies du foie et les maladies cardiométaboliques.

Dans un communiqué, le fabricant suisse de médicaments a déclaré que la transaction valait environ 2,4 milliards de dollars, ou jusqu'à 3,5 milliards de dollars si l'on inclut un droit de valeur conditionnelle non négociable.