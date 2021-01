Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : achat de doses du cocktail d'anticorps par Washington Cercle Finance • 13/01/2021 à 08:47









(CercleFinance.com) - Roche confirme un accord pour l'achat par le gouvernement américain de doses supplémentaires du cocktail d'anticorps casirivimab-imdevimab de Regeneron, à utiliser chez les patients Covid-19 non hospitalisés, dans le cadre de l'opération Warp Speed. Washington achètera ainsi jusqu'à 1,25 million de doses d'ici le 30 juin 2021. Regeneron fournit déjà des doses pour traiter environ 300.000 personnes, ce qui porte l'approvisionnement américain potentiel total à plus de 1,5 million de doses. Roche et Regeneron collaborent au développement et à la fabrication du cocktail d'anticorps. Regeneron le distribue aux États-Unis et le groupe suisse sera responsable de sa distribution en dehors du territoire américain.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.29%