Roche : Accu-Chek SugarView reçoit le marquage CE

(CercleFinance.com) - Roche annonce ce mardi avoir reçu l'approbation réglementaire européenne pour son application Accu-Chek SugarView, qui détermine les taux de glycémie en prenant des photos. Il suffit en effet de deux photos prises sur une bandelette de test, avec un smartphone, pour déterminer le taux de glucose dans le sang. Accu-Chek SugarView a été conçue pour aider les personnes non insulino-dépendantes atteintes de diabète de type 2 ou de pré-diabète, en particulier dans les marchés émergents, précise Roche.

