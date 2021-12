Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : accord pour l'acquisition de TIB Molbiol Group information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir conclu son accord pour acquérir 100% des actions en circulation de son partenaire à long terme TIB Molbiol Group, pour étendre son portefeuille de tests PCR pour la lutte contre les nouvelles maladies infectieuses. 'Avec plus de 45 tests CE-IVD et plus de 100 tests réservés à la recherche qui rejoignent la famille Roche, les sociétés accéléreront conjointement l'accès des patients du monde entier à des tests de diagnostic encore plus importants sur le plan clinique', explique-t-il. TIB Molbiol étendra encore les solutions de diagnostic moléculaire du groupe de santé suisse, en particulier pour les plates-formes ouvertes flexibles LightCycler PCR et les systèmes de préparation d'échantillons MagNA Pure.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.75%