Roche : accord pour l'acquisition de TIB Molbiol

(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir signé un accord définitif portant sur l'acquisition de 100% des actions en circulation du groupe TIB Molbiol, transaction dont la clôture est soumise aux conditions habituelles et est attendue au quatrième trimestre 2021. 'L'acquisition de TIB Molbiol renforcera le large portefeuille de solutions de diagnostic moléculaire de Roche avec une large gamme de tests pour les maladies infectieuses, telles que l'identification des variantes du SRAS-CoV-2', souligne le groupe de santé suisse. Le portefeuille complet de TIB Molbiol comprenant plus de 45 tests CE-IVD et plus de 100 tests d'utilisation en recherche est déjà disponible sur la base installée de systèmes de PCR LightCycler et de systèmes de préparation d'échantillons MagNA Pure de Roche.

