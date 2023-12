Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: accord pour l'acquisition de Carmot Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 08:52









(CercleFinance.com) - Roche annonce la conclusion d'un accord définitif visant l'acquisition de Carmot Therapeutics, société non-cotée basée à Berkeley (Californie), pour un prix initial de 2,7 milliards de dollars et des paiements d'étape supplémentaires pour jusqu'à 400 millions.



Selon le groupe suisse, le portefeuille de R&D d'incrétines au stade clinique de Carmot présente un grand potentiel pour traiter l'obésité, le diabète et potentiellement d'autres maladies, à la fois en tant que médicaments autonomes et en combinaison avec les siens.



La transaction, dont la clôture est actuellement prévue pour le premier trimestre 2024, est soumise à l'expiration ou à la résiliation de la période d'attente prévue par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 et à d'autres conditions habituelles.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +2.05%