Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: accord de licence et de collaboration avec Monte Rosa information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - La société biotechnologique américaine Monte Rosa Therapeutics a annoncé mardi la signature d'une collaboration stratégique et d'un accord de licence avec le géant pharmaceutique suisse Roche.



L'accord porte sur la découverte et le développement de médicaments contre le cancer et les maladies neurologiques dérivés des dégradeurs de colle moléculaire (MGD), la spécialité de Monte Rosa.



Dans son communiqué, la biotech basée à Boston souligne que leur coopération sera axée sur des pathologies jusqu'ici réputées comme impossibles à soigner.



Aux termes de l'accord, Monte Rosa va recevoir un paiement initial de 50 millions de dollars, auquel pourraient s'ajouter des versements futurs et des redevances susceptibles de dépasser au total les deux milliards de dollars en fonction de l'avancée des projets.



Les deux partenaires se sont également entendus sur un mécanisme permettant d'étendre leur domaine de collaboration à plusieurs cibles au cours des deux premières années.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.16%