Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: accord de licence entre Genentech et Lineage information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 14:34









(CercleFinance.com) - Lineage, une société biotechnologique californienne, a annoncé lundi la signature d'un accord de licence avec Roche pour le développement et la commercialisation d'une thérapie génique pour le traitement des troubles oculaires.



Selon les termes de l'accord, Genentech - la filiale biotech de Roche - va prendre en charge le programme clinique 'OpRegen' de Lineage, qui fait actuellement l'objet d'essais de Phase 1/2a dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) associée à l'atrophie géographique.



L'accord prévoit le versement par Genentech de 50 millions de dollars à Lineage, qui pourrait également percevoir 620 millions de dollars en fonction des avancées du produit.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.37%