Roche : accord de licence avec Sarepta Therapeutics

(CercleFinance.com) - Roche et Sarepta Therapeutics, Inc. ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence accordant à Roche des droits commerciaux exclusifs sur SRP-9001, Thérapie génique expérimentale de Sarepta pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), en dehors des États-Unis. Aux termes de l'accord, Sarepta recevra un paiement initial de 750 millions de dollars en espèces et 400 millions de dollars en capitaux propres. Sarepta pourra recevoir aussi des redevances sur les ventes nettes. Roche et Sarepta se partageront également les frais de développement mondiaux. ' Cette collaboration démontre l'engagement de Roche envers la thérapie génique et son potentiel de transformation pour les patients. Il combine la portée mondiale de Roche, sa présence commerciale et son expertise en matière de réglementation avec le candidat de Sarepta en thérapie génique pour DMD afin d'accélérer l'accès au SRP-9001 pour les patients en dehors des États-Unis ' indique le groupe. James Sabry, directeur de Roche Pharma Partnering, a déclaré : ' Nous sommes ravis de conclure cet accord de licence avec Sarepta. En travaillant ensemble pour fournir le SRP-9001 aux patients, nous espérons transformer fondamentalement la vie des patients et des familles vivant avec ce trouble dévastateur pour lequel les options de traitement sont actuellement limitées. '

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.33%