Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: accord de licence avec Remix Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - Remix Therapeutics a annoncé mercredi la conclusion d'un accord de collaboration et de licence avec Roche portant sur le développement de petites molécules thérapeutiques ciblant l'ARN.



Dans un communiqué, Roche dit avoir été impressionné par les performances scientifiques de la plateforme de découverte de médicaments de Remix, baptisée 'REMaster'.



Aux termes de l'accord, Remix et Roche conduiront ensemble les activités précliniques tandis que Roche disposera d'une option exclusive en vue d'éventuellement commercialiser le produit qui pourrait naître de leur collaboration.



Il est prévu que Remix reçoive un versement initial de 30 millions de dollars, qui pourrait s'accompagner jusqu'à 12 millions de dollars sous forme de paiements d'étape.



En tenant compte des éventuelles royalties, l'accord pourrait valoir près d'un milliard de dollars.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +3.01%