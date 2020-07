Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : accord de licence avec Blueprint Medicines Cercle Finance • 14/07/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi la signature d'un accord de licence et de collaboration avec l'américain Blueprint Medicines concernant le développement et la mise sur le marché de nouveaux traitements contre le cancer. Aux termes de l'accord, Genentech, la filiale américaine de Roche, aura le droit de co-commercialiser le pralsetinib, le traitement expérimental de Blueprint contre le cancer du poumon, le cancer médullaire de la thyroïde et d'autres types de cancer thyroïde, sur le marché américain. Roche sera, de son côté, chargé de la distribution du médicament en dehors des Etats-Unis, à l'exception du marché chinois. Le géant pharmaceutique suisse et Blueprint Medicines disent également vouloir développer la molécule dans d'autres champs d'application. Dans le cadre du partenariat, Blueprint recevra un paiement immédiat en numéraire de 675 millions de dollars de la part de Roche, qui prendra par ailleurs un investissement de 100 millions de dollars au sein du capital de l'entreprise. A terme, Blueprint pourrait recevoir jusqu'à 927 million de dollars sous forme de paiements d'étape et royalties dans le cadre de l'accord.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -1.69%