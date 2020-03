Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : accord de la FDA pour un produit de diagnostic Cercle Finance • 04/03/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Roche a déclaré que la Food and Drug Administration des États-Unis avait accordé la désignation de traitement révolutionnaire pour un produit destiné à aider au diagnostic du cancer du foie. Le fabricant de médicaments suisse a déclaré que la FDA avait accordé la désignation de dispositif révolutionnaire au score Elecsys Galad pour faciliter le diagnostic du carcinome hépatocellulaire à un stade précoce, un cancer à mortalité élevée. Le score de Galad est un modèle basé sur les biomarqueurs sériques qui prédit la probabilité d'avoir un carcinome hépatocellulaire chez les patients atteints d'une maladie hépatique chronique. Le carcinome hépatocellulaire est la quatrième cause de décès par cancer dans le monde, avec une mortalité élevée en particulier en Asie de l'Est et en Afrique.

