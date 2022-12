Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: accord de commercialisation avec Biogen information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - Biogen a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec Genentech, la filiale biotechnologique de Roche, en vue de la commercialisation aux Etats-Unis du glofitamab, un traitement expérimental du cancer du sang.



Glofitamab, un anticorps bispécifique engageant les cellules T, doit prochainement faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine dans le cadre du lymphome diffus à grandes cellules B, une forme agressive de cancer du sang.



Le médicament fait également l'objet d'essais cliniques dans le traitement du lymphome à cellules du manteau et d'autres cancers hématologiques.



Aux termes de l'accord, Biogen n'aura aucun paiement ni royalties à verser en vertu d'un accord que les deux groupes avaient conclu en 1995 dans les anticorps anti-CD20.





