Roche : accord de collaboration avec SemaThera

(CercleFinance.com) - SemaThera a annoncé lundi la signature d'un accord de recherche et de licence de plusieurs années avec le géant biopharmaceutique suisse Roche. Le partenariat entre la biotech basée à Montréal et le groupe bâlois va s'axer autour de l'utilisation de marqueurs tissulaires dans le traitement de la rétinopathie diabétique et d'autres maladies de la rétine. Dans un communiqué, Roche explique que ce domaine constitue l'un de ses secteurs d'intérêt prioritaires en matière d'ophtalmologie. Les activités de SemaThera se concentrent sur le développement de nouvelles thérapies pour des maladies telles que l'oedème maculaire diabétique et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. SemaThera a été lancée en 2016 par le fonds de capital de risque AmorChem suite à un investissement dans le laboratoire de Mike Sapieha, professeur à l'hôpital Maisonneuve Rosemont.

