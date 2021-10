Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : accord de collaboration avec Ibex Medical Analytics information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi la signature d'un accord de collaboration avec l'israélien Ibex Medical Analytics visant à améliorer le diagnostic du cancer grâce à l'intelligence artificielle. Aux termes du partenariat, les deux groupes envisage de concevoir une plateforme commune de traitement de l'image basée sur les algorithmes d'Ibex et sur Navify, l'outil d'aide à la décision en oncologie mis a point par Roche. Cette alliance est notamment censée permettre aux clients ayant recours aux solutions de pathologie numérique de Roche d'avoir accès aux fonctionnalités les plus innovantes d'Ibex, notamment dans le cadre de l'analyse de biopsies de la prostate et du sein. Développé par Ibex, Galen est un outil de dépistage des cancers de la prostate et du sein basé sur un algorithme d'IA qui fait l'objet d'un marquage CE et d'un statut de dispositif innovant de la part de la FDA, l'autorité sanitaire américaine.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.93%