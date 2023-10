Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: accord de collaboration avec Ibex et AWS information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi qu'il allait collaborer avec le groupe israélo-américain Ibex Medical Analytics et Amazon Web Services dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic du cancer.



Le groupe pharmaceutique suisse explique vouloir permettre aux pathologistes d'avoir accès aux algorithmes mis au point par Ibex afin de mieux diagnostiquer les cancers du sein et de la prostate.



Il est prévu que les outils de Roche et d'Ibex soient hébergés sur les serveurs d' Amazon Web Services, la filiale 'cloud' d'Amazon.





