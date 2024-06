Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: accord de collaboration avec Ascidian Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - La biotech américaine Ascidian Therapeutics a annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration et de licence avec le géant pharmaceutique suisse Roche.



Aux termes du partenariat, les deux groupes vont travailler ensemble sur le développement de technologies de l'édition de l'exon dans l'ARN afin de découvrir de nouveaux traitements pour les maladies neurologiques.



Ascidian prendra en charge les activités de recherche ainsi que les études pré-cliniques en coopération avec Roche, qui sera lui responsable du développement clinique, de la production et de la commercialisation.



Au niveau financier, Ascidian recevra un versement initial de 42 millions de dollars mais pourrait recevoir jusqu'à 1,8 milliard de dollars sous forme de paiements d'étape et de redevances éventuelles sur les ventes à venir des produits issus de la collaboration.





